Putina ve filmu hraje umělá inteligence i Jude Law

„Všichni se bojí Vladimira Putina, ale v mém filmu je to vyděšený člověk, který se bojí smrti,“ cituje režisérova slova před uvedením filmu list The Independent. Vega tvrdí, že během natáčení jeho tvorba vzbudila pozornost agentů Kremlu a že ti členům štábu pod falešnou identitou nabízeli úplatky, pokud je nechají nahlédnout do scénáře. Některé záběry měly vzniknout přímo v Rusku pomocí skryté kamery.

Law přirovnává roli Putina k Everestu

Na premiéru si ještě chvíli počká další hraný film z prostředí putinovského Ruska, teprve totiž vzniká. Jmenuje se The Wizard of the Kremlin, do češtiny se překládá jako Mág z Kremlu. Chystaný titul před nedávnem připomněl herec Jude Law, když v rozhovoru pro server Deadline zmínil, jak se připravuje na svou roli v tomto snímku – ztvárnit má Vladimira Putina v počátcích jeho kariéry vládce.

„Momentálně to vypadá jako Everest, na který je třeba vylézt,“ popisuje Law. „Jsem na úpatí, dívám se vzhůru a říkám si: ‚Kristepane, co jsem to řekl?‘ Tak se často cítím, zatímco říkám ano.“ A dodává: „Říkám si: ‚Bože, jak to mám udělat?‘ Ale každopádně si to musím vyřešit sám.“

Law z paměti diváků ještě nevymizel jako představitel jiné silné osobnosti, když v seriálech Mladý papež a Nový papež rozehrával nápad režiséra Paola Sorrentina o prvním Američanovi v čele katolické církve.

O hercově zapojení do filmu ze zákulisí Kremlu se mluvilo už loni, kdy jej tvůrci představovali na filmovém trhu v Cannes, nebylo ale známo přesné obsazení. Vedle Lawa by se v dalších rolích měli objevit Paul Dano, Alicia Vikanderová či Zach Galifianakis.