Hvězdy na hollywoodském chodníku rozšířil Law, svou tam má i Češka

V počtu vede Gene Autry. Má jich pět – tedy jednu za každou oblast, v nichž se tato ocenění udělují. „Zpívající kovboj“, který do šoubyznysu vstoupil ve dvacátých letech, byl také bavičem a podnikatelem v rozhlasovém a televizním vysílání a v neposlední řadě, jak připomínají jeho oficiální stránky, se do povědomí zapsal jako oblíbený herec filmových westernů.

Ty může nominovat v podstatě kdokoliv, ale celebrita musí souhlasit, aby výbor její výběr zvážil – a pokud uspěje, připravit si poplatek za ceremoniál, který nyní činí 75 tisíc dolarů. Případně si musí najít sponzora. Nominace in memoriam jsou v současnosti přijímány až pět let po smrti zvažované osobnosti a ročně tak může být oceněna jen jedna.

Svou hvězdu tu dostaly i smyšlené celebrity, jako první Mickey Mouse, ale třeba i monstrum Godzilla, seriálová rodinka Simpsonových či pes Lassie.

Naopak na chodníku chybí některá slavná filmová jména, která by se tam dala očekávat. Marně by návštěvníci hledali třeba George Clooneyho, Julii Robertsovou, George Lucase, Seana Conneryho či Angelinu Jolie. Absenci takových osobností lze zdůvodnit pragmaticky – nesplňují načrtnuté podmínky. To znamená mimo jiné to, že je na tuto poctu nikdo nenominoval nebo o nominaci ani nestojí, případně se jim nechce řešit, kdo zaplatí účet za ceremoniál.

Potíže s Cosbym i Chaplinem

S hvězdami se na chodník nechodí lidé jen fotit, ale někteří jdou připomínku svých „idolů“ i ničit. Před deseti lety takto zloději pilou na beton vyřízli a odnesli hvězdu herce Gregoryho Pecka.

Občas chodník slávy poslouží i jako zástupný terč k útoku na nějakou celebritu. Třeba v roce 2014 přibyl k hvězdě Billa Cosbyho nápis „násilník“ poté, co byl tento komik odsouzen za sexuální napadení. Komora dostávala žádosti, aby poctu mu určenou odstranila, ale ta to odmítla. „Jakmile je jednou hvězda na chodník přidána, je považována za součást historické struktury Hollywoodského chodníku slávy,“ znělo vysvětlení.