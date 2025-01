Žadatelé dostanou peníze předem, řekl Hladík k Nové zelené úsporám

Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám pro energeticky úsporné renovace domů je, že žadatelé dostanou peníze předem. Řekl to ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR Petrem Valdmanem upravený program představil na výstavě Infotherma, jež v pondělí začala v Ostravě. Ohlásili rovněž první výzvu v oblasti takzvaných zelených plynů Greengas určenou pro výrobu vodíku v elektrolyzéru.

Míra podpory se bude odvíjet od toho, o jaký typ renovace půjde. „Padesátiprocentní podpora je u projektu Oprav dům po babičce, to je komplexní míra renovace. Zhruba třicetiprocentní podpora je potom u dílčích úprav, to znamená u dílčího zateplení, výměny zdroje vytápění nebo instalace obnovitelných zdrojů. Pro lidi, kteří jsou ze čtyř cílových skupin, tedy jsou senioři, mají příspěvek na bydlení, přídavky na děti anebo invaliditu třetího stupně, tak až do bonusu 250 tisíc je míra dotace zhruba osmdesátiprocentní,“ informoval ministr.

Zásadní změna podle něj je, že žadatelé dostanou peníze předem. „Dřív si museli renovovat za své a potom zažádat o dotaci. To samozřejmě bylo limitní, protože spousta lidí, kteří třeba nemají tolik finančních prostředků, tak vlastně nemá z čeho renovovat,“ zmínil Hladík.