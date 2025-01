Bilance: Třetina českých mužů vidí poprvé porno ve věku nižším než 14 let

Důvody pro sledování pornografie na internetu jsou různé. Dominantním zdrojem takového obsahu jsou takzvané free weby s ukázkami výstřižků z jinak delších filmů. Za rozšiřující nabízený prémiový obsah je zvyklých platit šest procent respondentů.

Za hlavní benefity konzumace porna dotázaní považují vzrušení, ale také jen pouhé vyplnění času. Zejména mladí lidé do 29 let pak uvádějí porno jako zdroj pro prozkoumání svých sexuálních preferencí. To může být problematické zvláště u těch, kteří ještě nemají žádný živý sexuální zážitek. Z dat vyplývá, že devětadvacet procent mužů a patnáct procent žen se s lechtivým obsahem setká dříve než ve 14 letech. Pornoweby by přitom neměly uživatele mladší 18 let na své stránky vůbec pustit.

„Aniž mají reálné zkušenosti, reálné pocity, tak mají k dispozici velké množství zdrojů a nějakých vzorců chování, které mohou napodobovat, aniž by si nutně osahali, jestli mi to dělá dobře nebo špatně,“ popisuje expertka na chování v on-line prostoru Kateřina Lukavská, která působí na 1. lékařské fakultě a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Negativní vlivy

Negativní souvislosti spojené s pornem vnímá necelá třetina (31 procent) respondentů, výrazně častěji jde o ženy. Nejčastěji jim vadí vyobrazení hereckých výkonů vydávaných za realitu, negativní vlivy na mezilidské vztahy, riziko závislosti na tomto obsahu nebo mysoginní a objektivizující materiály.