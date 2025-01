Jsme zpátky a je nám jedno, jak se jmenujeme, hlásí The Prostitutes

Poslední desku vydali The Prostitutes v roce 2015, o dva roky později ukončili činnost. A loni ohlásili návrat. Před sebou má obnovená kapela čtyři klubové koncerty – v únoru hrají v Brně a Praze, v březnu navážou v Ostravě a Olomouci. V létě by je fanoušci měli slyšet na festivalech.

Indie-rockoví The Prostitutes patřili k objevům tuzemské scény začátku milénia. „Byli jsme penalizovaní kvůli názvu a jsme dodneška. Ale tenkrát to bylo tak, že nám Facebook ani nedovoloval platit za kampaně s tímhle názvem. Pamatuju, když s námi Pavel Bém nechtěl být na jednom pódiu, když jedna sodovkárna nás nechtěla na svůj festival kvůli názvu. Jsme zpátky a je nám jedno, jak se jmenujeme,“ říká kytarista Martin Destroyer.

„Výrazně lepší než před sedmi lety,“ říká o zkoušení bubeník Luk Santiago. „Zajímavé je, že z hlediska hraní to není moc velký rozdíl. Funguje svalová paměť, když se začne hrát, tak to nabíhá v podstatě samo,“ souhlasí klávesista Stevie LFO.

Spolu s muzikantskou energií dobře funguje ve zkušebně i ta mezilidská. Zúročí se také na novém albu. To zatím předznamenal singl Inevitably Delayed. „Je dobré si dávat deadliny a ty plnit, což nezní moc punkově, ale je to tak, je dobré si dobře plánovat, kde hraješ, protože když hraješ moc, nebo málo, tak je oboje blbě, někde uprostřed je to nejlepší. A to všechno teď máme,“ poznamenává ke sdělení písně Destroyer.