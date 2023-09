ČSÚ upravil statistiky, české ceny energií podle něj loni byly pod evropským průměrem

ČSÚ bude nadále publikovat i průměrné nabídkové ceny energií, za primární data ale bude do budoucna označovat realizované ceny, které také bude poskytovat Eurostatu pro mezinárodní srovnání.

Podle Rojíčka chce evropský statistický úřad po členských zemích Evropské unie právě data, která odpovídají skutečně realizovaným platbám za energie.

Premiér Petr Fiala (ODS) novou metodiku ČSÚ uvítal. Podle něj poskytne přesnější data, takže bude možné přijímat kvalifikovanější rozhodnutí. Podle něj také už nadále nebude moct opozice uplatňovat argument, že má Česko jedny z nejdražších energií v EU.

Fiala: Rozhodnutí o platbě za obnovitelné zdroje v příštím roce zatím nepadlo

Fiala dále uvedl, že rozhodnutí o tom, jestli bude stát i v příštím roce platit vícenáklady spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů, zatím nepadlo. Podle něj je potřeba vracet se k normálnímu stavu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo, aby platbu příští rok stejně jako letos odváděl stát, takže by ji lidé a firmy neměli obsaženou v cenách elektřiny. Proti je ministerstvo financí.

„Poplatek za obnovitelné zdroje je odpuštěn do konce letošního roku. Žádné další rozhodnutí v této věci nepadlo,“ vysvětlil Fiala. „My se musíme pomalu vracet k normálnímu stavu, jaký tu byl. Zvlášť když vidíme, že ceny energie klesají. My chceme, aby tento trend pokračoval, ale současně musíme myslet také na to, že ne všechno lze hradit ze státního rozpočtu, který má své výrazné limity,“ dodal.