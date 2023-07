Statisíce odběratelů energií se vyhnou cenám nad stropem. Dodavatelé chystají změny

Vládní maxima platí bez ohledu na to, zda mají zákazníci u svých dodavatelů smlouvy s cenami nad stropem. Od začátku příštího roku by ovšem podle současných očekávání měla platnost vládních stropů skončit.

„Je to přímý důsledek situace na trhu, která tady byla na podzim loňského roku. Přicházely k nám například tisíce lidí, kteří utíkali před extrémně vysokými cenami některých dodavatelů, kteří jim ukončili termínované a fixované smlouvy, nebo utíkali před vysokými spotovými cenami, na které je někteří dodavatelé takzvaně překlápěli. Další skupinou zákazníků jsou ti, kteří fixovali na vysokých cenách,“ podotkl Chalupský.

Rozhodnutí společnosti uvítal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), podle něhož ČEZ vyslyšel jeho neformální výzvu. „Okolo 160 tisíc zákazníků zaplatí za energie v příštím roce méně, než původně v důsledku ruské energetické války měli. Jsem rád, že se tak vyhnou tomu, že by v případě zrušení vládních stropů platili za energie výrazně vyšší částky než letos,“ uvedl ministr.

Dlouhodobé smlouvy s fixovanými cenami nad vládním stropem loni u ČEZu podle společnosti uzavřelo kolem 160 tisíc klientů. Při předpokládaném skončení platnosti vládních stropů by tak tyto odběratele čekalo výrazné zdražení energií. Elektřinu či plyn od ČEZu celkem odebírá 3,3 milionu zákazníků, z toho elektřinu 2,7 milionu.

Pražská energetika (PRE) podle mluvčího Karla Hanzelky nenabízela fixované produkty už od podzimu 2021. „Poukazovali jsme na to, že v dlouhodobém horizontu by fixace vysoké ceny mohla být pro zákazníky nevýhodná. Fixovaný produkt s cenou pod vládním stropem jsme do nabídky opět zařadili až v březnu 2023,“ dodal Hanzelka.

Velkoobchodní ceny elektřiny a plynu v loňském roce rekordně zdražovaly, během léta se pohybovaly i několikanásobně nad vládou stanoveným limitem. Během letošního roku ceny energií na trhu postupně klesají. Megawatthodina elektřiny je nyní na energetické burze za 148 eur (asi 3532 korun) bez DPH. U plynu cena sestoupila k 55 eurům (1313 korun) za megawatthodinu.