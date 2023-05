Po skončení vládního stropu hrozí některým domácnostem skokové zdražení energií

ČEZ nebo některé pražské energetické firmy podle něj „mají trošku jiný přístup“. „Já jsem samozřejmě s vedením ČEZ komunikoval a zajímalo by mě, jestli by nebylo možné těm klientům, kteří zafixovali, nabídnout nové tarify,“ doplnil Síkela.

Někteří dodavatelé nevyloučili, že až vládní zastropování skončí, poskytnou lidem lepší nabídku. Část odběratelů si totiž zafixovala rekordně vysoké ceny energií i na dva nebo tři roky. Podle dodavatelů jde o nižší stovky tisíc klientů, a to i přesto, že některé společnosti loni fixované produkty už nenabízely.

„My jsme se na konci roku 2021 rozhodli, že nebudeme nabízet zákazníkům fixované produkty, protože by to mohlo být v dlouhodobém horizontu pro zákazníky nevýhodné,“ uvedl mlučí Pražské energetiky Karel Hanzelka.

„My jsme třeba už loni v polovině roku přestali dvouleté i tříleté fixace zákazníkům proaktivně nabízet. Ale byli samozřejmě lidé, kteří se třeba refixovali do té dvouleté nebo tříleté fixace. A těm v tuto chvíli skutečně hrozí, potom co stropy končí, tak protože se jim ty energie nakoupily, že by platili více,“ nastínil mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Zatímco letos chrání spotřebitele vládní strop, pro příští rok s ním zatím kabinet nepočítá. Lidé by tak od ledna 2024 měli až do konce jejich fixace platit smluvenou cenu.

Některé smlouvy s vysokou fixací se vyplatí vypovědět i v případě pokuty

„Vývoj cen v tuto chvíli nedává důvod, proč s cenovými stropy za horizont tohoto roku pokračovat. Na druhé straně já vždycky říkám, počkejme ještě. To znamená, kdyby například došlo k nějakému výraznému výkyvu cen z důvodu třeba eskalace válečného konfliktu, tak by ceny mohly zase vyletět nahoru,“ uvedl Síkela.



„Bylo tu něco v oblasti energií, co tu v minulosti nebylo. Spotřebitelé samozřejmě nevěděli jistě, jak se mají chovat. V tomto ohledu je potřeba chování takto pochopit. Nemělo by se jenom říci: Vy jste si to takhle uzavřeli, je to váš problém, musíte dodržet platnost smlouvy a smluvenou cenu,“ přiblížila právnička a odborná poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů Alena Máčová.