Průmyslová produkce se v únoru vrátila k růstu, dařilo se výrobě aut

Pokles cen energií na světových trzích a oživení ekonomické aktivity v Číně, by měly být pozitivní zprávou pro globální průmysl včetně středoevropského regionu, zhodnotil analytik Generali Investments Radomír Jáč. Aktuální průzkumy z ekonomiky podle něj naznačují, že to nejhorší má Evropa snad již za sebou. V letošním prvním čtvrtletí by se mohla začít stabilizovat situace v tuzemské ekonomice a počínaje druhým čtvrtletím by se HDP Česka mohl vrátit k mezikvartálnímu růstu, odhadl.

Únorový výsledek vnímá analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš v kontextu současných potíží jako spíše optimističtější. Na druhou stranu předstihové ukazatele jako PMI ukazují, že česká průmyslová produkce zůstává dále utlumena, zejména kvůli slabší poptávce. „Náš odhad, že průmyslová produkce bude v letošním roce stagnovat, tak za současných podmínek i nadále působí jako realistický scénář,“ uzavřel.

Stavebnictví zpomalilo, přispělo i horší počasí

Produkce českého stavebnictví narazila v únoru na vysoké základny z předchozího měsíce i loňského února. K poklesu přispělo také horší počasí. „Pokles produkce tlumilo pozemní stavitelství, které se meziročně snížilo o 1,5 procenta, zatímco inženýrské stavby klesly o 14,4 procenta,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Do kategorie pozemního stavitelství spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů, zatímco produkce inženýrského stavebnictví zahrnují budování silnic a železnic.

V únoru začala výstavba 3511 bytů, což bylo meziročně o 4,9 procenta méně. „Za poklesem stojí kategorie rodinných domů, kde počty padají již od poloviny loňského roku. Naopak bytových domů bylo zahájeno více, a to především v Praze,“ ujasnila vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. Počet dokončených bytů meziročně vzrostl o 17,2 procenta na 2678.

Stavební úřady vydaly letos v únoru 6006 stavebních povolení, meziročně o 13 procent méně. Orientační hodnota povolených staveb přesto vzrostla o 5,3 procenta na 41,9 miliardy koruny.

Průměrný počet zaměstnanců ve stavebnictví meziročně klesl o 1,7 procenta. Průměrná hrubá měsíční mzda těchto zaměstnanců vzrostla oproti loňskému únoru o více než 14 procent.