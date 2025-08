Většina poslanců by zavedla klouzavý mandát

Většina současných poslanců by byla pro zavedení takzvaného klouzavého mandátu – aby ministr po dobu své funkce přenechal poslanecký mandát náhradníkovi. Zastánci úpravy tím chtějí zamezit kumulování funkcí. Příslušný návrh byl v připomínkovém řízení, nakonec se ale nedostal ani na jednání vlády.

„Připadá nám praktické, aby se v době, kdy se někdo stane ministrem, mohl v tu dobu plně věnovat ministerstvu, protože práce je náročná a vyžaduje plné nasazení. Aby po tu dobu za něj nastoupil náhradník,“ říká místopředsedkyně hnutí STAN Michaela Šebelová.

„Ono to prospívá i Poslanecké sněmovně, protože ministři nemůžou být ve výborech, podvýborech a orgánech sněmovny. Bylo by více poslanců, kteří mohou reálně pracovat,“ dodává předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).

Úprava by znamenala změnu Ústavy. Pro její schválení je tak potřeba třípětinová většina, tedy alespoň 120 poslanců. Pokud by v současné sněmovně hlasovali pro zavedení klouzavého mandátu všichni poslanci stran, které o něm uvažují, získal by podle zjištění ČT ještě více hlasů. Podporuje ho třeba i SPD, Koalice SPOLU je naopak zdrženlivější.

„Mandát, legitimita ministra, který zároveň může svoje zákony nejen obhajovat ve sněmovně, ale i pro ně hlasovat a se sněmovnou intenzivně komunikovat, je jeden z důležitých předpokladů úspěšného vládnutí,“ říká ministr dopravy Martin Kupka (ODS).