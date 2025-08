Obce a kraje zakončily pololetí v plusu. Málo investují, míní ministerstvo

„Když se podíváte například na problém, který byl způsobený i samosprávám u Sberbank, tak si myslím, že je to dobré rozhodnutí, ale to si musí zvážit každé konkrétní zastupitelstvo,“ komentoval ministr financí a 1. místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Se zástupci samospráv chce vyjednávat a doufá, že počet krajů a obcí, které budou takto peníze ukládat, dál poroste. Apelovat na ně chtějí i koaliční starostové.

„Stát by nemusel emitovat dluhopisy, protože by měl k dispozici tyto finanční částky. A tam zase jsou dluhopisy úročené třeba 4,5 procenty. Takže tam je procento pro stát a procento pro obce. Takže je to o motivaci těch obcí,“ míní poslanec a člen rozpočtového výboru Jan Kuchař (STAN).

„Je to věc úroků, je to věc nějakých jednání, je to věc i nějaké debaty o tom, jak to nastavit do budoucna. Já si myslím, že to, jak se jen apeluje, se míjí účinkem,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.

„Důsledkem toho, že neinvestují v takových požadovaných objemech, je zanedbaná infrastruktura některých obcí a některých krajů,“ prohlásil Nový.