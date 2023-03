Evropská komise zřejmě připouští prodej aut se spalovacím motorem po roce 2035, když budou na syntetická paliva

Podle několik let starých studií by se v případě zvýšení výroby a příznivých cen elektřiny mohla cena samotného syntetického paliva v budoucnu pohybovat kolem 1,40 eura za litr bez spotřební daně. Podle analýzy ekologické organizace Transport & Environment však bude provoz automobilu na e-palivo během pěti let stát řidiče zhruba o deset tisíc eur více než provoz elektromobilu.