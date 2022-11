Před schválením rozpočtu na rok 2023 se koalice shodla, že přesune přes miliardu do školství

Na daních a odvodech chce vláda vybrat celkem 1,928 bilionu. Rozdělit pak plánuje mezi lidi, firmy a instituce 2,223 bilionu. Letošní schodek obhajuje premiér Petr Fiala (ODS) s tím, že je nutné v těžké situaci se zvyšujícími se cenami energií hlavně pomoci lidem a firmám.

Opozice letošní vládní rozpočet ale kritizuje. „Vláda naslibovala, jak uzdraví veřejné finance, jak bude úsporná, jak bude efektivní a jak připraví konsolidaci veřejných financí. V návrhu rozpočtu na rok 2023 není o konsolidaci veřejných financí ani zmínka,“ míní předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová.

Opoziční kluby ve sněmovně před schvalováním navrhly přesuny za víc než sto miliard korun. Žádný z těchto návrhů ale ve středu prakticky jistě neprojde. Vládní koalice, která má v dolní parlamentní komoře jasnou většinu, je totiž nepodporuje.

„Navrhují třicet miliard z odvodu do Evropské unie ponechat tady v České republice právě na boj s vysokou inflací a vysokými cenami energií,“ představil jeden z návrhů poslanec opoziční SPD a místopředseda rozpočtového výboru Jan Hrnčíř.

Nejistý podpis prezidenta

Prezident Miloš Zeman bude mít po pravděpodobném středečním schválení státního rozpočtu na příští rok na jeho posouzení patnáct dní. K tomu, jestli návrh rozpočtu podepíše, nebo jestli ho bude podobně jako letošní rozpočtovou novelu vetovat, se ale zatím nechce vyjadřovat. Premiér Fiala v neděli České televizi řekl, že případné rozpočtové veto prezidenta by koalice do konce roku přehlasovala.

Klíčovou prioritou vlády v rozpočtu pro příští rok je nových sto miliard, díky kterým bude lidem a menším firmám garantovat stanovené ceny elektřiny a plynu. Přes 81 miliard navíc oproti letošku pak má jít na vyšší důchody, téměř o 23 miliard víc chce pak vláda poslat na obranu. Devatenáct miliard navíc půjde v případě schválení probíraného miliardového přesunu ve prospěch ministerstva školství na platy státních zaměstnanců.

Nejvíc peněz hodlá kabinet vybrat díky novému odvodu od výrobců elektřiny nad stanovený strop a také na dani z mimořádných zisků. V rozpočtu zatím vláda počítá s novými příjmy ve výši sto miliard, byť nedávno ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) připustil, že by mohl stát vybrat ještě o pětadvacet miliard víc. O dvaašedesát miliard víc by mělo přijít ze sociálního pojištění a o třicet miliard víc by měla vláda získat díky vyššímu výběru DPH.