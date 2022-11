Většina vládních stran souhlasí s pomalejším růstem důchodů

„Já myslím, že to je jeden z legitimních návrhů, které musíme propočítat právě kvůli tomu, že se dlouhodobě snižuje počet ekonomicky aktivních lidí a zvyšuje se počet penzistů,“ uvedl Stanjura.

Rychlejší růst důchodů prosadila ve sněmovně před pěti a půl lety vláda Bohuslava Sobotky. Zatímco do konce roku 2017 stát počítal třetinu růstu reálných mezd, od 1. ledna 2018 je to jedna polovina.

ODS, lidovci a TOP 09 připouštějí, že by stát mohl vrátit pravidla pro zvyšování důchodů právě na úroveň před pěti lety – nově by tak rostly penze o inflaci a o třetinu růstu reálných mezd. Právě to navrhuje i NERV.