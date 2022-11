Žádostí o předčasný důchod výrazně přibylo, sociální správa je přetížená

Kvůli současnému nastavení odcházejí lidé zbytečně z trhu práce

Podle některých odborníků je současné nastavení důchodové politiky chybou, kvůli které z trhu práce zbytečně odcházejí lidé. Uvedl to například sociolog Daniel Prokop z PAQ Research, který je také členem Národní ekonomické rady vlády.

Například Libor Matějka v práci často zvedá těžké předměty a kvůli tomu má problémy se zády. I to je důvodem, proč se rozhodl požádat o předčasný odchod do penze. „V příštím roce mám jenom čtyři měsíce do řádného důchodu. Ale to, že je letos výpočet lepší, taky samozřejmě hrálo roli.“

Pokud člověk s průměrným výdělkem 20 tisíc odejde do řádného důchodu v příštím roce, dosáhne na 16 800 korun měsíčně. Pokud se ale letos rozhodne pro předčasnou penzi, může získat až o 1500 víc. Záleží na tom, s jak velkým předstihem oproti řádnému termínu o penzi požádá. I po podání žádosti lidé mohou pracovat dál. Stačí si nastavit odložení výplaty.