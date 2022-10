Ministerstvo zemědělství by chtělo snížit DPH na potraviny. Prouza a Pýcha nevěří, že to projde

Ministerstvo uvedlo, že vše je zatím ve fázi příprav a propočtů. Výsledný návrh by pak měli řešit členové vládní koalice, nejspíše počátkem příštího roku.

Prouza nepovažuje možnost snížení DPH na potraviny v Česku za příliš reálnou. Pochybuje totiž o tom, že by vláda měla odvahu to udělat. „Bylo by však dobře, kdyby to udělala, protože potraviny dál zdražují.“