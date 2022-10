MMF zhoršil odhad růstu globální i české ekonomiky

Od ledna je to už počtvrté, co měnový fond přistoupil ke zhoršení výhledu. Loni světová ekonomika vzrostla o 6,1 procenta, a výrazně se tak zotavila z poklesu o 3,1 procenta v roce 2020. Tehdy na ni dolehla pandemie nemoci covid-19.

Zpomalení má být nejvýraznější v eurozóně, na kterou bude mít podle MMF negativní dopad pokračující energetická krize způsobená válkou. Růst HDP se zde podle odhadu příští rok sníží na 0,5 procenta, když v červenci fond očekával růst o 1,2 procenta. Pro letošní rok však MMF zlepšil výhled eurozóny o 0,5 procentního bodu na 3,1 procenta.

Rizika zhoršení výhledu zůstávají vysoká, varoval měnový fond. Mimo jiné by se inflace mohla ukázat jako trvalejší, válka na Ukrajině by mohla eskalovat a prohloubit energetickou krizi nebo by na finančních trzích mohly vypuknout turbulence, které by investory přiměly k nákupům bezpečných aktiv a dále posílily dolar. Hrozí také špatné nastavení měnové, fiskální nebo finanční politiky.

Inflace má v Česku zpomalit na 8,6 procenta

MMF ve své zprávě upozornil hlavně na možné výpadky dodávek energií z Ruska, i když pravděpodobnost a rozsah možných výpadků je nyní menší, než čekal v červenci, díky rychlejšímu nahromadění zásob v EU. Nicméně varoval, že země střední a východní Evropy, zejména Česká republika, Maďarsko a Slovensko, mohou vzhledem ke své závislosti na ruském plynu a případným obtížím se zajištěním alternativních možností čelit narušení dodávek.

Pro Česko MMF předpověděl zpomalení růstu ekonomiky v letošním roce na 1,9 procenta, v příštím roce pak na 1,5 procenta.

České ministerstvo financí v srpnu v nové makroekonomické predikci pro letošní rok zlepšilo odhad růstu ekonomiky na 2,2 procenta. Pro příští rok odhad zhoršilo na 1,1 procenta. Česká národní banka čeká za letošní rok zvýšení HDP o 2,3 procenta.