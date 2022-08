Bylo to očekávané rozhodnutí, hodnotí exguvernér Singer krok ČNB

Klíčová je podle Singera komunikace centrální banky. „Nemůžete říkat lidem, aby šetřili, když jim dramaticky stoupají náklady na energie a na teplo. Spíše je to o tom, je dokázat přesvědčit, že ty peníze budou mít stabilní hodnotu po přečkání určitého období. To nebude snadná komunikace,“ míní.

Zásadní je podle něj také chování lidí. „Jestli si lidi řeknou, že je načase přestat šetřit a začít nakupovat, nebo nikoliv. To teď banka neví a situaci to významně ovlivní. (…) To už není centrální banka schopna ovlivňovat pákou úrokových měr nebo něčeho jiného. Záleží na tom, jak si to každý vyhodnotí.“

Koordinace vlády a centrální banky

„Pokud se manévr nepovede, pokud se začnou roztáčet inflační očekávání, mzdové požadavky, nezbyde nic jiného než inflaci zastavit tímto způsobem,“ vysvětlil s tím, že druhou možností je pak sledovat, jak „inflace začne akcelerovat způsobem, který je v Čechách nevídaný a politicky nepřijatelný.“

Zdůraznil rovněž potřebu koordinace vlády a centrální banky. Pro to, aby inflace nenarostla do závratných výšin, pak podle něj vláda musí především „šponovat rozpočet.“ „Je to strašně těžké, protože všichni, co hovoří o potřebě snižovat inflaci, současně zmíní něco o potřebě se vyzbrojit, podpořit Ukrajinu, zachránit rodiny, což jsou věci, které jdou proti sobě,“ podotkl s tím, že rozhodování je o prioritách.

„Já si myslím, že priorita je skutečně snížení inflace. Nelze to roztáčet dál. Je to odpovědnost vlády a i za cenu, že to bude bolet,“ dodal.

Prohlásil, že vláda nemůže pomoci s energiemi všem. „Budou muset konat, pakliže chtějí snížit inflaci. Pokud konat nebudou, pak ale bude muset ČNB dříve nebo později mít úroky podstatně výše. To je hra, která se nyní hraje.“