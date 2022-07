V rozpočtu dostane vnitro více peněz pro policii a hasiče. Finance mají být i na výkup pozemků pro Pražský okruh

„U těch scal je to nutné, protože tento typ aut se přestane vyrábět, a policisté jsou s nimi velmi spokojeni. Takže pokud je chceme dostat do výbavy, tak to skutečně musí být realizováno tento rok,“ dodal ministr.

Zhruba 400 milionů korun dostane hasičský sbor, většina z nich bude použita na nákup techniky. Resortu se podle Rakušana také povedlo ušetřit zhruba 700 či 800 milionů korun, které vnitro použije na provoz, který je vlivem růstu energií a pohonných hmot náročnější, a na investice.

Výkup pozemků a sleva na jízdném

V novém návrhu státního rozpočtu, který počítá se zvýšením schodku z 280 na 326,9 miliardy korun, jsou také peníze na výkup pozemků pro Pražský okruh.

Náklady na výkup pozemků na stavbu části Pražského okruhu u Běchovic ministerstvo dopravy dříve odhadovalo na zhruba tři miliardy korun. Úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1 získal v polovině června územní rozhodnutí. Stavba by měla začít v roce 2024. Praha 20 ale tento týden oznámila, že na vydané územní rozhodnutí podá žalobu kvůli předpokládaným negativním dopadům na dopravní situaci v této městské části a zhoršení životního prostředí v Horních Počernicích.

V návrhu nového státního rozpočtu jsou podle Kupky i nezbytné peníze na doplnění pro kompenzace slev z jízdného. Nově od 1. července mají nárok na slevu 50 procent ve veřejné dopravě, vyjma městské hromadné dopravy, lidé s invalidní penzí třetího stupně.

Stejnou úlevu mohou čerpat studenti a žáci do 26 let a senioři nad 65 let ve vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech i v městské hromadné dopravě zajíždějící za hranice města. Dříve měli nárok na slevu 75 procent, vláda Petra Fialy (ODS) ji od dubna snížila.