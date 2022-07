Začalo očkování čtvrtou dávkou proti covidu-19, registrace zatím není nutná

O další očkování se mohou přihlásit všichni lidé nad osmnáct let, kteří mají nejméně čtyři měsíce od poslední dávky. Rezervační systém bude spuštěn až od poloviny srpna, do té doby doporučuje ministerstvo zdravotnictví očkování pro rizikové skupiny, občany nad 60 let a poté pro osoby bez zdravotních potíží.

„Chci, aby měli k očkování přístup všichni, kteří o něj mají zájem. Především pak silně doporučuji druhou posilovací dávku osobám starším 60 let a rizikovým osobám. Očkování je dobrovolné, proto děkuji všem, kteří jsou zodpovědní a zajdou si před podzimem na další dávku. Našim zdravotníkům, pacientům i celé společnosti to pomůže lépe zvládnout několik následujících měsíců,“ řekl minulý týden ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Pravidla pro testování se zatím nemění. Lidé mohou v případě podezření na nákazu nebo po rizikovém kontaktu využít antigenní testy, které jsou dostupné v lékárnách. Pro pojišťovnou hrazený PCR test je nyní třeba žádanka od lékaře, Válek chce ale se zdravotními pojišťovnami začít jednat o proplácení PCR testů i bez ní.

Ministerstvo dále doporučuje nošení respirátorů ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v hromadné dopravě a místech s velkou koncentrací osob. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová podle ministra doporučuje nošení roušek také ve zdravotnických a sociálních zařízeních.