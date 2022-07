Lipavský přijel do Kyjeva. Plánuje navštívit zničená města Irpiň, Buču a Hostomel

Spolu s Lipavským a Schallenbergem měl původně do Kyjeva přicestovat také jejich slovenský kolega Ivan Korčok, který ale svou účast na poslední chvíli zrušil kvůli covidu-19. Společně navštívili Ukrajinu už před zahájením letošním ruské invaze.

„Rusko se snaží zničit suverenitu a územní celistvost Ukrajiny,“ uvedl Lipavský při cestě vlakem do Kyjeva. Ukrajinským činitelům včetně svého protějšku Dmytra Kuleby hodlá v této souvislosti potvrdit pokračující politickou, humanitární a vojenskou podporu ze strany České republiky. Odpoledne by se měl setkat i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

„Je naším rozhodnutím, že Ukrajina nesmí padnout,“ doplnil s tím, že pro odražení ruského útoku musí i Česko učinit „vše, co je v našich silách“. Odmítl zároveň výtku, že by Česko kvůli dodávkám zbraní nebylo schopno zachovat dostatečnou úroveň vlastního vojenského vybavení.

Rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg uvedl, že cestu do Kyjeva považuje za „středoevropský signál solidarity“ se zemí napadenou Ruskem. Na Ukrajině podle něj jde o obranu světového řádu založeného na pravidlech. Pokud by tento řád padl, svět by se začal řídit „zákonem džungle“, dodal.

Od začátku letošní ruské invaze 24. února navštívili Ukrajinu z vrcholných českých představitelů v polovině března premiér Petr Fiala, o měsíc později ho následoval předseda Senátu Miloš Vystrčil (ona ODS).