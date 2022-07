Vláda chce upravit letošní rozpočet. Deficit by mohl vzrůst nad 300 miliard

Během sedmi měsíců od svého jmenování bude vláda Petra Fialy (ODS) schvalovat už druhý státní rozpočet. Vyšší budou nejen příjmy, ale i výdaje. „Předpokládám, že do konce července vláda schválí návrh novely a pošle to do parlamentu,“ prohlásil ministr financí Stanjura.

Poslanci v březnu ve sněmovně schválili rozpočet na letošní rok se schodkem 280 miliard korun. Stanjura ale v červnu připustil, že deficit nakonec bude o několik desítek miliard vyšší. Důvodem jsou hlavně nové výdaje, kterými chce vláda zmírnit dopady inflace na české domácnosti.