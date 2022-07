Vláda projedná změny v rozpočtu. Vyšší výběr daně z přidané hodnoty pomáhá, na růst výdajů to ale nestačí

Vláda mluví o nutnosti novely už delší dobu a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už počátkem června připustil, že letošní hospodaření státu skončí s deficitem vyšším než 300 miliard korun.

Státní kase – na straně příjmů – podle údajů za polovinu roku pomáhá zejména vyšší výběr daně z přidané hodnoty, která se zvyšuje úměrně s rostoucími cenami. Další peníze by pak vláda mohla získat také zavedením sektorové daně. Daleko horší situace je ale na straně výdajů.

„Předpokládám, že finální rozhodnutí vláda přijme v průběhu července a pak ten návrh pošleme do Poslanecké sněmovny. Je evidentní, že zejména vinou ruské agrese na Ukrajině vznikly dodatečné výdaje,“ říká nyní Stanjura.

Kde najít zdroje pro výdaje státu

Novela musí započítat například zákonem dané zvedání důchodů vzhledem k výrazné inflaci (ta v květnu činila meziročně šestnáct procent), zvyšování existenčního a životního minima a další nečekané výdaje.

„Musíme investovat do naší energetické bezpečnosti, poprvé v novodobé historii jsme nakoupili plyn do strategických rezerv státu, a to jsou věci, se kterými ten původní rozpočet nepočítal,“ uvedl ministr financí.

Úpravy ale kritizuje jeho předchůdkyně. Zejména podobu podpory obyvatel. „Ta pomoc, která se zatím k občanům dostává, je nedostatečná, pomalá. I přesto jsme každou tu pomoc podpořili,“ řekla bývalá ministryně financí a nynější šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Jak vysoký bude nový schodek?

Schodek má v novele zůstat pod 330 miliardami, tvrdí Stanjura. To by bylo o padesát miliard méně než v původním návrhu rozpočtu plánovala bývalá vláda Andreje Babiše (ANO).

Někteří ministři však požadují další peníze, například ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Spíš přicházíme s tím, že potřebujeme dofinancovat některé výdaje.“