Průmysl v dubnu proti loňsku ovlivněnému covidem stoupl o 55 procent, dosud nejvíce

Výrazný růst cen nemovitostí se zatím podle Křečka ale příliš nepromítl do cen dlouhodobých nájmů. Ty v průběhu pandemie sice dál narůstaly, ale výrazně pomalejším tempem než před příchodem koronavirové krize. „Situace se zřejmě změní, jakmile začnou do České republiky masově jezdit turisté. Pro ně se totiž vyčlení byty na krátkodobé pronájmy, což sníží nabídku bytů pro dlouhodobé bydlení. Tím bude odstartován rychlý růst cen na tomto trhu,“ doplnil.

Ve stavebnictví také chybějí kvalifikovaní a pomocní pracovníci, a tak výhled celého odvětví zůstává podle ekonoma ČSOB Petra Dufka nejistý. „Minimálně pro inženýrskou část stavebnictví lze počítat s veřejnými zakázkami, které mají setrvale příznivý trend, který mohou navíc posílit dodatečné peníze z Evropské unie,“ doplnil.

Podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška už vzaly za své také naděje, že pandemií snížená loňská základna pomůže stavebnictví v dubnu nastartovat meziroční růst. „Pokles produkce sice není dramatický a vývoj lze snad do určité míry omluvit neobvykle studeným počasím. Propad se ovšem převážně týká pozemní části odvětví, která bývá méně citlivá na vlivy počasí oproti inženýrskému segmentu. Spíš tedy lze pokles produkce připsat na vrub váhavosti investorů mimo stát jakožto hlavního investora dopravních staveb,“ přiblížil.

Jak dále uvedl, dubnové statistiky ho nepřesvědčily, že by se v odvětví rýsovala systematická změna k lepšímu. Meziroční pokles produkce za první pololetí je podle něj téměř jistý a šance, že by druhý půlrok ztrátu dohnal, se postupně snižují. „Pro letošek nadále počítáme s poklesem reálné stavební produkce o tři až čtyři procenta,“ podotkl Sobíšek. Loni stavebnictví meziročně kleslo o 6,2 procenta.

Analytik Komerční banky Martin Gürtler očekává pokles stavebnictví o procento, hlavně kvůli slabé první polovině roku. „V dubnu nepomohlo ani mírné rozvolnění protiepidemických opatření ve formě zrušení zákazu cestovat mezi okresy. Stavební produkce se oživí nejspíše až se zpožděním, a to ve chvíli, kdy se rozjedou nové investiční projekty. To by mohlo být už v létě, kdy by ekonomika již měla svižně růst a nejistota způsobená pandemií by v důsledku očkování měla rychle klesat,“ dodal.