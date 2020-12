Senát projedná ve čtvrtek daňový balíček. Babiš slíbil, že ho tam bude hájit, i kdyby do Bruselu neletěl

Předkladatelkou daňového balíčku je ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která jej bude také obhajovat. Přítomnost premiéra je pak podle některých senátorů nutná proto, že ve sněmovně dal k balíčku zásadní pozměňovací návrh (dvě sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 a 23 procent počítané z hrubé mzdy).

Ten pak byl také sněmovnou schválen. Vedle toho však tehdy nečekaně prošel i návrh Pirátů, který byl zamýšlen jako alternativa (zvýšení slevy na poplatníka ze současných 24 840 korun na 34 125 korun). Dohromady by to snížilo příjmy veřejných rozpočtů o zhruba 130 miliard korun. Vedle státního rozpočtu by to výrazně zasáhlo i rozpočty obcí a krajů. Hnutí ANO se nyní snaží dojednat v Senátu kompromis, který by znamenal menší zásah do rozpočtové soustavy.

„Já budu v Senátu tak dlouho, jak bude potřeba. Když bude Senát do půlnoci, tak tam budu do půlnoci, do Bruselu neodletím a požádám polského premiéra, aby mě zastupoval,“ řekl k požadavku senátorů Babiš. Polsko se přitom spolu s Maďarskem chystá vetovat unijní rozpočet kvůli podmíněnosti čerpání financí dodržováním zásad právního státu, Česko ho chce schválit.