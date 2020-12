Senátní hospodářský výbor chce zvýšit slevu na poplatníka, ale méně, než schválila sněmovna

Sazby daně nechal výbor beze změn tak, jak to ve sněmovně prosadily zejména ANO, ODS a SPD. Slevu na poplatníky ale upravil přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). Ministryně nicméně ocenila, že senátoři přijali lepší variantu než tu, která byla schválena sněmovnou.

Poslanci schválili zvýšení slevy na poplatníka na 30 tisíc korun. To by spolu se zrušením superhrubé mzdy znamenalo snížení příjmů veřejných rozpočtů o zhruba 130 miliard korun ročně. Senátní varianta podle Schillerové bude znamenat výpadek příjmů pod 100 miliard korun. Ministryně odmítla možnost, že by se takovou částku povedlo nahradit seškrtáním výdajů rozpočtu.