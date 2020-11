Senátoři budou podle Hamáčka daňový balíček schvalovat nejdříve 10. prosince a chtějí najít kompromis

V Poslanecké sněmovně prošlo v pátek ráno jak snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 procent z hrubé mzdy, tak zvýšení slevy na poplatníka o víc než devět tisíc korun za rok. To by mohlo snížit příjmy veřejných financí každoročně o zhruba 130 miliard korun a zasáhnout tak státní rozpočet i rozpočty obcí, měst a krajů.

Hamáček řekl po jednání se čtyřmi předsedy senátních klubů, že i oni mají snahu vyřešit současnou neuspokojivou situaci, která by mohla ohrozit veřejné finance. Jsou proto ochotni jednat o úpravách. Hamáček navrhl kompromisní řešení, které pracuje se čtyřmi parametry - ruši superhrubou mzdu, řeší zdanění živnostníků, aby neměli vyšší daně než zaměstnanci, řeší také otázku slevy na poplatníka i otázku kompenzací pro obce a kraje.

Připustil, že „ďábel se skrývá v detailu,“ tedy zda u daně z příjmů fyzických osob se má sazba z hrubé mzdy snížit na 15 procent (Babišův návrh) nebo 19 procent (původní Hamáčkův návrh) a jak vysoká má být sleva na poplatníka (různě zvýšit ji navrhuje Hamáček i Piráti). Diskuse bude i o tom, zda kompenzace regionům má být třeba padesát či sto procent.

Předseda sociálních demokratů se domnívá, že cokoliv vzejde ze Senátu, bude lepší než verze přijatá ve sněmovně. Tu považuje za „katastrofu“. Pokud by Senát pouze zamítl sněmovní verzi, tak by pak před sněmovnou byly jen dvě alternativy: Buď nic, nebo původní sněmovní návrh. Pro Hamáčka by v tomto případě bylo lepší nic (tedy zachování superhrubé mzdy, nesnižování daní) než verze přijatá minulý týden. Upozornil však, že tuto verzi podporuje ANO, ODS a SPD, které mají ve sněmovně dostatečnou většinu.