Hledáme cestu pro pomoc firmám, které špatně zažádaly o kompenzace v programu Antivirus, slíbila Maláčová

Třetí vlna hrozí podle ní za každých okolností. „Všude v Evropě, bez ohledu, jak to dobře zvládáme. Situace bude špatná ještě několik měsíců a my musíme přepnout do mentality, že i když se situace zlepšuje, nemáme vyhráno. A to se netýká vlády, ale všech,“ zdůraznila. Připustila však, že kabinet se zatím tak úplně na tuto vlnu „nepřepnul“.

„Myslím si ale, že největší problém v téhle situaci je, že se vždy musíme přepnout mentálně, že když zvládneme jeden schůdek v pandemii, tak to neznamená, že máme vyhráno, ale že máme další schůdek před sebou,“ uvedla. Dodala, že ještě důležitější je, aby všichni neuvažovali takzvaně ode zdi ke zdi. „To znamená, že když se čísla zhoršují, abychom vše okamžitě nevypnuli, zároveň ale, když se čísla zlepšují, tak to neznamená, že máme vyhráno,“ uvedla.

Richterová zdůraznila, že v současné době trpí především nejmenší prodejci, například malé obchody. „Nespravedlnost leží na zavřených malých obchodech a ukazuje se, že nemají vůbec žádnou sílu, aby to vládě vysvětlily,“ podotkla. Maláčová však zdůraznila, že i malí obchodníci jsou velmi dobře zastoupení v tripartitě a jsou aktivní.

„Jsou dva druhy případů. U Antiviru B nebo u A, ti co nevyplatili mzdy a porušili pravidla, tak ti to budou muset vracet, i když i tam hledáme nějakou cestu, abychom je nezlikvidovali. A pokud se jedná o C, tak podle zákona, který řeší sociální pojištění a celé odvody, hledáme cestu, jak by jim šlo vyhovět,“ uvedla. Jedná se ale podle ní jen o jednotky případů. „Ale nikoho nechceme poškodit, nikomu nechceme ublížit,“ uvedla.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová uvedla, že rozhodně nejde paušalizovat, ale přislíbila, že řešit to bude.

„Firmy, které si myslely, že přežijí díky Antiviru, tak nakonec skončí. Je to druh věci, který snižuje jejich důvěru,“ dodala.

„Byly případy, že třeba o jeden den přišly později peníze za odvody a oni teď musejí celou částku, kterou získali z Antiviru, vracet. Měli mít přitom podporu, aby udrželi zaměstnanost, pracovní místa,“ uvedla s tím, že by přece měly firmy mít v takovém případě možnost, aby se to řešilo jen v rámci porušení rozpočtové kázně. Vracely by pak jen část příspěvku, ale ne vše, jak musí nyní.

Místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Olga Richterová v Otázkách Václava Moravce upozornila, že firmy se dnes bojí, co bude, když udělají nějakou chybu.

Další host pořadu, sociolog Institutu sociologických studií FSV UK a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Daniel Prokop upozornil, že pro byznys je v této souvislosti klíčové také zamezení šíření nákazy mezi seniory.

„Mimo jiné proto, že skoring rizika, tedy vládní systém PES, zohledňuje, jak se to šíří ve starší populaci. Dokud budeme mít vysokou pozitivitu testů, budeme uchovávat restrikce na úrovni čtyři a tři a budou dále trvat i restrikce byznysu,“ uvedl s tím, že ministerstvo průmyslu, byznys i lobistické skupiny by měly tlačit na to, aby se testovalo.

Je potřeba motivovat lidi i jejich zaměstnavatele, zdůraznil Prokop

Upozornil ale, že je v tomto ohledu několik demotivačních faktorů. V některých případech například vzdálenost testovacích míst. V Praze se šíření podle něho utlumilo například tím, že se hodně testuje a že lidé hodně pracují z domova.

„Takže se změnilo chování v pracovních životech a my teď musíme zavést takové motivace i v ostatních místech republiky,“ uvedl s tím, že to se nyní ale neděje, a proto je zpomalování šíření nákazy menší, než by mohlo být.

Podle něho je tak třeba zavést například zmíněnou motivaci k home office (práci z domova) nebo k tomu, aby se lidé testovali a nepřicházeli v karanténě o příjem. „A také pomáhat zaměstnavatelům, aby testovali, platit jim třeba polovinu antigenních testů,“ uvedl s tím, že na těchto krocích se shodla i Národní ekonomická rada vlády (NERV).

Co se týká dalších přijímaných opatření vzhledem k byznysu, dodal, že by byl například pro pozastavení záloh na odvody pojištění pro OSVČ. „Myslím si, že by to bylo lepší, než se soustředit na rušení superhrubé mzdy a věci, které s bezprostřední krizí nesouvisí,“ uvedl.

„Kdyby se třeba odpustilo zdravotní pojištění na měsíc lidem, kteří jsou na home office nebo menším firmám na měsíc, to by byly náklady v řádu stovek milionů až jednotek miliard. Takže za relativně malé peníze, které by šly lidem a firmám, bychom motivovali k epidemiologicky dobrému chování,“ upřesnil.

Podle Maláčové by to ale nebylo kontrolovatelné, podle ní je lepší nástroj program Antivirus – ten je zacílený a nejde o plošné opatření, kterým se nedá dobře směrovat další vývoj. Ministryně připomněla, že v jeho rámci se k 16. listopadu podpořilo už více než 820 tisíc pracovních míst a přes šedesát tisíc firem.