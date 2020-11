Ministerstva práce a financí se shodla na zvýšení přídavků na děti o 26 procent

Ročně by zmíněné přidání mohlo stát navíc až 4,9 miliardy. Pokud by navíc uspěla i novela o zvýšení životního minima, mohlo by to být až 15,2 miliardy korun. Chystaný rozpočet ministerstva práce však s těmito výdaji nepočítá.

Zvýšení přídavků doporučovali kvůli krizi někteří odborníci jako pomoc domácnostem s nižším příjmem. Ministerstvo práce chce okruh rozšířit i na rodiny se středním příjmem. Podle resortu je nutné podpořit ty, na které dopadla nařízená omezení kvůli epidemii, zavření škol a zdražování.

Přídavky dostávají domácnosti s příjmem do 2,7násobku životního minima. Na děti do šesti let stát dává 500 korun, od šesti do 15 let je to 610 korun a od 15 do 26 let při studiu 700 korun. Rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, mají částky o 300 korun vyšší. Podle novely by se podle věku dítěte nově od ledna vyplácelo 630, 770 a 880 korun. V rodinách s pracujícím rodičem by to pak bylo zas o 300 korun víc, tedy 930, 1070 a 1180 korun.

Podle ministerstva práce pobíralo loni přídavek 119 tisíc rodin na 236 tisíc dětí. Novela hranici příjmu pro nárok na dávku zvedá z 2,7násobku životního minima buď na 3,4násobek, nebo na 3,6násobek. Znamenalo by to, že by peníze od státu dostávalo o 250 tisíc, nebo o 350 tisíc dětí víc. Rozhodnout má vláda.