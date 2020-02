Korunu teď už nečeká zásadní posilování, míní analytici. Měla by být stabilní

„Koruna byla od začátku roku v dobré náladě, což je dáno tím, že na globálních trzích byla dobrá nálada a investoři žijí v optimistických očekáváních toho, že končí německá průmyslová recese a současně s tím je do jisté míry vyřešená i otázka brexitu. A to do výše úročených rizikových měn, jako je česká koruna nebo polský zlotý, přitahuje nový kapitál,“ vysvětluje Bureš, proč se koruně od začátku roku dařilo.

Ekonom nicméně potvrdil, že na průběh čtvrtečního obchodování mělo rozhodnutí ČNB zvýšit úrokové sazby velký vliv. Pro trh byl totiž tento tah velké překvapení, které nečekal ani nikdo z analytiků. Koruna tak během čtvrtečního dne citelně posílila, pak ale nakonec značnou část zisků smazala. Bezprostřední dopady tak žádné vlastně vidět nejsou.

„Pokud se díváme na trh, koruna je volatilnější, okamžité kratší úrokové sazby vystřelily nahoru. Ale myslím si, že je to třeba vidět v souvislostech, protože ČNB druhým dechem dodává: udělali jsme tento krok, ale neočekávejte od nás v nejbližší době žádný další. Vidí podobně jako většina trhu zpomalující se ekonomiku a čtvrteční růst sazeb byl tak pravděpodobně na delší dobu jedním z posledních,“ říká Bureš.

„A tržní úrokové sazby, když se díváme na ty dvouleté, tříleté, tak se nějak výrazně nahoru už neposunuly,“ dodává ekonom.

Potíž pro vývozce?

Silná měna je každopádně výhodou pro dovozce, ovšem komplikací pro vývozní podniky. Podle analytiků ale v této chvíli nijak závažnou, protože koruna neposílila nijak dramaticky. A co se týká vývozců, tak ti mají vzhledem k tomu, že v Česku jsou výrazně vyšší úrokové sazby než v eurozóně, pořád daleko výhodnější kurzy pro zajištění svých eurových inkas.

„Jsou schopni nakupovat eura na trhu termínově, tedy dopředu, za výhodnější kurz, než se aktuálně obchoduje,“ uvedl Bureš.

Komu se ale silnější koruna vyplatí, jsou ti, kteří budou v nadcházejících měsících potřebovat euro. Ti by je teď měli nakupovat. „Neočekávám, že by koruna vůči euru měla dál nějak dramaticky posilovat, spíše očekávám určitou stabilitu,“ doplnil Bureš.

Za rozhodnutím zvýšit sazby stála podle analytiků inflace

Česká národní banka je zatím jednou z mála, která letos sazby zvýšila. Zhruba dvanáct centrálních bank je naopak snížilo. Důvodem je podle analytiků vysoká inflace, a to jak ve srovnání s řadou vyspělých ekonomik, tak i v rámci střední a východní Evropy.

„Pohybuje se výrazně nad cílem české centrální banky, jsme nad třemi procenty a možná půjdeme ještě výše na začátku roku 2020. A ČNB vnímá i to, že přes zpomalující se ekonomiku panuje určité napětí na trhu práce. To znamená, že mzdy rostou stále relativně slušně i přes zpomalující se ekonomiku a nedostatek pracovníků ve firmách,“ vysvětluje Bureš. A dodává, že se zřejmě centrální banka obává, že by se zvýšená inflace mohla promítnout do mzdových vyjednávání. „A proto dali v ČNB na doporučení nové prognózy, která jim říkala, že v tuto chvíli je ještě třeba úrokové sazby lehce zvýšit,“ doplňuje.

Už teď totiž poukazují někteří ekonomové na to, že Čechy čeká drahé jaro. Česká národní banka ve své nové prognóze a v podkladech pro pravidelné setkání s analytiky počítá pro březen letošního roku s meziroční inflací 3,6 procenta, pro duben s inflací 3,7 procenta.

„Růst cen se však ve skutečnosti může zvýšit ještě nad tyto úrovně a přiblížit se hodnotě čtyř procent. To by pak znamenalo, že zdražování bude nejvýraznější za celé období od roku 2008,“ varuje hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Už nyní je však spotřebitelská inflace v Česku nejvýraznější od roku 2012.