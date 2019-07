Turistů v Česku přibývá, letos by jich mohlo být přes 22 milionů. Ne všechna místa to vítají

Čínská turistika je často organizovaná a intenzivní, turisté se v průměru zdrží asi dva a půl dne. „Některá místa se kvůli tomu dostávají do velkého napětí, ať už je to Český Krumlov, nebo některá místa v Praze. Protože když se tam nahrne velký dav najednou, tak to pro ostatní turisty není příjemné,“ upozornil Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ČR.

Na čínském turismu vydělává například Šuangjie Ye, který žije v Praze už 22 let. Před třemi lety si začal vydělávat focením svých krajanů, kteří tráví dovolenou v Praze. Ti se chtějí nejčastěji fotit na klasických historických místech, jako je Pražský hrad, Karlův most nebo Staroměstské náměstí.

Klienty má hlavně mezi mladými, výjimkou nejsou ani svatebčané. Šuangjie Ye odhaduje, že tento rok nafotí až 300 skupin.