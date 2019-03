Evropou se šíří protesty proti „turistické invazi“, Hvar zavedl tučné pokuty pro nevychované hosty

Existuje řada faktorů, které vedou k rostoucímu napětí, ať už rostoucí obliba ubytování přes Airbnb, rostoucí počet turistů obecně, ale i výletní plavby a časté krátké zastávky ve městech, které návštěvníci absolvují. Do oblasti Středomoří nahnala víc lidí i hrozba z terorismu v oblasti severní Afriky. A vše ještě umocnila nedávná vlna veder s přezdívkou Lucifer.

„Tyto změny skutečně vyvíjejí tlak na tato místa, zvyšují počet turistů. Když se podíváte na uspořádání těchto starých měst se sítí úzkých ulic, lidé začínají mít pocit, že byli obsazeni,“ říká výzkumný pracovník New Economics Foundation Duncan McCann.

Problém je podle něj i to, že na výzvy nereagují politici. „Ačkoli počet turistů vzrostl, nejsem si jist, že se za pět let zvýšil natolik, aby to způsobilo tolik protestů. Co se opravdu změnilo? Že politika už není pro běžného člověka. Dokud se to nezmění, nemyslím si, že protestní hnutí zmizí,“ konstatoval McCann.