Lennonova zeď jenom pro umělce. Místní chtějí atrakci proměnit v galerii

Turisty vozí k Lennonově zdi agentury, které je na sprejování přímo lákají a barvy jim rozdají. Jiní přijdou sami. Těm fixy prodávají nebo půjčují lidé, kteří si tím přivydělávají. „Je tu důchodce, který mi řekl, že tím tráví dvě hodiny a vydělá si tři stovky denně,“ říká předseda bezpečnostní komise Prahy 1 Beno Ge.

Místním obyvatelům to vadí, lidé s fixami či spreji totiž pokračují i mimo hranice zdi. „Neustále jsou poškozovány soukromé nemovitosti, auta. Dochází tady ke sprejerství a vandalismu v neskutečném měřítku,“ stěžuje si mluvčí spolku vlastníků nemovitostí Karolína Peake.

Obyvatelé podle svých slov hledají řešení už roky. Nabízeli například to, že by se ze zdi stal jakýsi reklamní prostor, kde by se inzerovaly třeba kulturní akce.