Odstraňování graffiti z Karlova mostu může trvat až dva týdny

Zatímco dva německé sprejery už soud ve zrychleném řízení potrestal, graffiti na Karlově mostě zůstává. Město zatím odhadlo škody na čtyřicet tisíc korun.

Podle restaurátora Jana Mjartana bude obtížné odstranit zejména modrou část obrazce.„Tady není důležitý ani ten rozměr, ale intenzita znečištění. Černá půjde líp, tyrkysová nebo zelenomodrá barva možná odolá více,“ odhaduje.

S prací, která může trvat až čtrnáct dní, by měl restaurátor začít nejpozději začátkem příštího týdne. „První operace, která zde nastane, bude preventivní zvlhčení zdi vodou. Potřebujeme, aby porezní systém tohoto měkkého kamene byl vyplněný vodou,“ vysvětlil Jan Mjartan. Pokud by totiž kámen zůstal suchý, stékající barva by se na něm zachytávala a hrozilo by tak další znečištění stěny.