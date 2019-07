Pokuta, podmínka a vyhoštění. Trest za posprejování Karlova mostu padl po třech dnech

Roční podmínku uložil soud dvojici cizinců, které přistihla pražská městská policie při sprejování nápisů na pilíř Karlova mostu. Případ projednal ve zkráceném řízení, verdikt tak padl již tři dny poté, co byla dvojice dopadena. Odsouzení musí také zaplatit každý sto tisíc korun a navíc uhradit škodu, která činí dalších 40 tisíc korun. Pět let potom nebudou moci do Česka.