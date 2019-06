Zvuky pláže nebo vůně barvy na novém graffiti? Cestovatelé se už neřídí jen místem, ale chtějí i zážitek

Berlín. Prenzlauer Berg. Mauerpark. Zeď, respektive zbývající kusy té pravé berlínské. A graffiti. Jedno přes druhé. Barevná změť, jež se mění prakticky co pár minut. Tentokrát u zdi stojí mladá Japonka, která přišla ochutnat město tak trochu jinak. A jak se to dělá s barevným sprejem v ruce jí ukazuje Sylvian, jenž nejprve do skicáku názorně předvádí pomocí tužky základní prvky tohoto pouličního umění.

„Graffiti je vlastně taková vaše značka. Konečným výtvorem může být i jen samotný podpis, tvořený vašimi iniciály. Každé písmeno je vícerozměrné a na závěr přichází hra se světlem a stínem,“ předvádí už se sprejem v ruce Sylvian, Francouz, který přišel do města před pár lety tak trochu inkognito a město se mu zalíbilo natolik, že zůstal.

Co na tom, že po pár minutách a několika fotografiích mladé Japonky s vlastním výtvorem už další „umělec“ bílí plochu tak, aby na ní vytvořil svou vlastní kreaci. Původní vrstvu odškrábne a začne od nuly. Přestože obrázek japonské turistky mizí pod vrstvami dalších a dalších maleb, jedinečný zážitek jí už z paměti nikdo nesmaže.

Jak koneckonců už před časem zmínil i marketingový stratég v cestovním ruchu ze společnosti Travelbakers Pavel Pichler, platí, že cestovatelé chtějí zážitek, emoce a sžití se s navštěvovanou lokalitou. A toho lze docílit díky místním autentickým osobnostem.

„Když to hodně přeženu, tak po příjezdu do Bystřice nad Perštejnem se půjdu do hospody opít s místním ožralou, ne se svým známým. S místním rybářem si pro změnu zarybařím,“ vysvětlil Pichler tento koncept loni na své přednášce zaměřené na trendy v cestovním ruchu. A smysly se v turismu poslední dobou uplatňují stále více.

Důležité jsou také zvuky, i ty vdechnou atmosféru

Podle Pichlera se vyplatí například nevnímat jen obrázky, ale pracovat i se zvuky. „Výletníci si v poslední době oblíbili třeba zvukové nahrávky, které zachycují atmosféru daného místa, a pak je sdílí na k tomu určených sociálních sítích. Chcete si poslechnout, jak zní starobylý hrad, slunečná pláž nebo přelidněná městská třída? Žádný problém,“ upozornil na trend.

V už zmíněném Berlíně si tak zájemci mohou například objednat prohlídku města na kole s Jonem. Tento sympatický Brit, který sám vyrostl tak trochu „na hraně“ ve squatu, kouzlu metropole propadl už před deseti lety. A když se s ním vydáte na více než tříhodinovou projížďku, provede vás barevným spektrem různých vjemů, zachycených třeba v akordech kapel z ulice nebo na obrovské ploše starého letiště Tempelhof, které stálo během berlínské blokády v centru světové pozornosti jako jedno ze dvou míst, kam mířily zásoby a kde přistávalo nebo startovalo letadlo každých devadesát sekund.

A kdo by chtěl na vlastní kůži pocítit mrazení z toho, jaký byl život za Berlínskou zdí, může se sejít s Valerií a Reginou. Jedna vyrůstala ve východní části města, druhá se narodila až po pádu zdi v té západní - obě však dokáží nepřikrášleně přiblížit, jak se jim žilo a taky povídat o tom, že rozdíly mezi oběmi částmi Berlína jsou patrné i dnes.