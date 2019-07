Většina Evropanů dovolenou stráví ve vlastní zemi. Relaxují třeba při západu slunce u řeky

To, že v poslední době jsou neobvyklé zážitky mezi turisty stále oblíbenější, potvrzuje i marketingový stratég v cestovním ruchu ze společnosti Travelbakers Pavel Pichler. I podle něho poslední dobou stále více platí to, že cestovatelé chtějí zážitek, emoce a sžití se s navštěvovanou lokalitou. A toho lze docílit právě díky místním autentickým osobnostem.

„Když to hodně přeženu, tak po příjezdu do Bystřice nad Pernštejnem se půjdu do hospody opít s místním ožralou, ne se svým známým. S místním rybářem si pro změnu zarybařím,“ zmiňuje Pichler trendy, které se promítají do cestovního ruchu – a smysly se v něm uplatňují poslední dobou stále více.