Brexit by mohl vést k nadměrnému posílení české měny, uvedl člen vedení ČNB Dědek

„To by mohlo přilákat více kapitálu do Česka, což by nám mohlo udělat vrásky, protože koruna by rychle posilovala,“ řekl s tím, že jsou připraveny různé scénáře, jak reagovat.

Dopady brexitu se podle něj odvozují od toho, kdo je pro koho důležitějším obchodním partnerem. V tomto srovnání si lépe než Británie stojí Evropská unie. Celkově se však Dědek domnívá, že horší by byl nepřímý dopad brexitu než ten přímý, který by se projevil ve formě potíží Británie s exportem, kurzem britské libry či ztrátou prestiže Londýna jako dosavadního světového finančního centra.

V nepřímém dopadu by se projevila současná značná provázanost jednotného trhu Unie. Dědek to ukázal na příkladu, kdy Česko je významným vývozcem do Německa, to zase vyváží do Británie. „Je velmi obtížné vidět na konec tunelu, jaký to bude mít následek. Ale každý věří, že ten dopad může být významný.“