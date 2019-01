Corbyn si trvá na svém, o brexitu s premiérkou mluvit nebude. Jeho trucování kritizuje už i Tony Blair

Postoj Jeremyho Corbyna kritizoval také jeho předchůdce v čele Labouristické strany a bývalý premiér Tony Blair. „Pokud premiérka v situaci národní krize požádá hlavního opozičního vůdce o schůzku, tak by na ni měl rozhodně přijít,“ řekl Blair v rozhlasovém vysílání BBC. Corbyn by podle něj měl co nejdříve vyjasnit svou pozici a další úmysly.

Termín brexitu je zatím stále stanoven na 29. března, i když se v britských médiích stále častěji objevují spekulace, že by Mayová mohla Evropskou unii požádat o jeho odložení. Premiérka to opakovaně odmítla. Tony Blair ovšem označil odsunutí termínu brexitu za nevyhnutelné.