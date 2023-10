Fico mluví doma jinak než v Bruselu, naznačil Zaorálek. Lipavský zhoršení vztahů neočekává

„Zároveň Peter Pellegrini řekl, že co se týče dodávek zbraní, tak 95 procent jde od soukromých firem, a těch se toto omezení netýká,“ dodal bývalý ministr zahraničí s odkazem na šéfa druhé nejsilnější slovenské koaliční strany Hlas.

Zaorálek připomněl, že konflikty mezi Ficem a Evropskými socialisty mají dlouhou historii. Upozornil také na to, že Fico sice říká, že na Ukrajinu už nepůjde ani jeden náboj ze Slovenska, zároveň ale říká, že Slovensko bude tranzitní zemí pro dodávky zbraní na Ukrajinu.

Fico dokonce podle Zaorálka oznámil, že je připraven dát 400 milionů eur do fondu pomoci Ukrajině. Proto říkat, že Fico je proruský nebo proorbánovský politik, by bylo podle něj velmi zjednodušené.

Kontroly na hranicích se Slovenskem

Lipavský neočekává zhoršení vztahů mezi Českem a Slovenskem. A to ani v případě možného prodloužení kontrol na hranicích, o kterém se bude ve středu hlasovat na vládě. „Není to vyjádření žádné politické pozice vůči Slovensku, ale je to spíše odraz té reality, ve které migrační situace v tuto chvíli v Evropě je,“ řekl.

Ficova vláda by mohla uplatňovat striktnější výklad dohody o předávání a přebírání osob. Podle Lipavského byla podobná situace na hranicích i před rokem, jenže tehdy byla na Slovensku u moci jiná vláda. „To ale není otázka vlády, to je otázka toho, aby byly plněny všechny povinnosti. Je to expertní diskuse mezi ministerstvy vnitra, policejními orgány, které odpovídají za kontrolu nelegálního pohybu, a tam se udělala celá řada pokroků,“ sdělil.

Lipavský slíbil, že s novou slovenskou vládou bude Česko v této otázce i nadále velmi intenzivně spolupracovat. „Pokud se budou dodržovat pravidla, věci budou fungovat dobře,“ dodal.