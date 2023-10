Silničáři finišují a příští rok chtějí střihat pásky. Pak se ukáže, kolik budou mít peněz

Kousek od Loun na budované D7 již začíná stavba silničářů připomínat dálnici. Na jedné části už je skoro položený asfalt, na druhé ale ještě mnoho chybí. Přesto silničáři chtějí celý úsek otevřít do prosince. „Půjde to do provozu 20. prosince,“ slibuje stavbyvedoucí z Metrostav Infrastructure. Čtyři jízdní pruhy mají končit u benzinky, kde bude provoz převeden do levého jízdního pásu.

Příští rok chtějí silničáři další tři úseky rozestavět. Takže z celé D7 bude zbývat už jen jediný úsek, který nebude buď hotový, nebo alespoň rozestavěný.

Bude se stříhat

Rok 2024 by tak měl být rokem střihání pásek. „Už v příštím roce bychom měli otevřít sto kilometrů dálnic, což se nikdy v historii nestalo. A věřím, že i ty další roky budou úspěšné,“ uvedl počátkem října generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Příští rok se mají otevřít hned tři dlouhé úseky dálnic – D4 jižně od Příbrami, D3 od Českých Budějovic po Kaplici i D55 od Otrokovic po Bzenec. Ve všech případech dvacet a více kilometrů najednou a k tomu další dílčí úseky.