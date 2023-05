Tendr na dostavbu D11 z Trutnova k hranicím se protahuje. Polsko svou část otevře už letos

Na česko-polské hranici mezi Královcem a Lubawkou to momentálně vypadá tak, že na polské straně už je položený asfalt a na té české je stále louka. Polská část silnice se má otevřít už brzy. „Úsek od Kamenné Hory k hranicím s Českem zprovozníme letos ve třetím čtvrtletí,“ uvedla ředitelka Generálního ředitelství silnic a dálnic Wrocław Lidia Markowska.

Česko chce navazující dálnici dostavět co nejrychleji. Jenže firma, která by 21 kilometrů dlouhý úsek postavila, ještě není vybraná. Tendr se navíc protahuje, podle ŘSD to však není problém. „Posunutí termínu není žádná tragédie, to je postup, který uvádí zákon. Rozhodně to nebude znamenat zpožďování termínu výstavby,“ ujistil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Silničáři chtějí nejprve vybudovat tříkilometrový úsek, který bude sloužit jako napojení na polskou komunikaci S3. Povede od státní hranice až za obec Královec. Místní se ale obávají nárůstu dopravy po zprovoznění polské části.