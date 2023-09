Obstrukce ve sněmovně si při jednání o úsporách musíme odbýt, míní Michálek

Je si jistý, že i přes obstrukce se podaří nakonec koalici balíček prosadit. „S obstrukcí je zavedený postup, jak si s tím poradit. I usnesení, které vydala sněmovna dávno předtím, než jsme se dostali do sněmovny, a které bylo používáno i ze strany babišovců, umožňuje, aby sněmovna rozhodla, že teď už je konec a bude se hlasovat. Takže dejme tomu nějakých pět dnů a potom už se bude hlasovat. Myslím si, že je to více než velkorysé,“ uvedl poslanec.

Zopakoval, že celý balíček vznikl hlavně proto, aby snížil dluh veřejných financí o 150 miliard korun. „Když vezmu pozměňovací návrhy, tak tam je v podstatě šedesát miliard navíc, aby se dluh prohloubil vůči tomu, co my navrhujeme. Pokud opozice přijde s tím, že nás zadluží o dalších šedesát miliard navíc, tak pro nás je to těžko přijatelné,“ vysvětlil Michálek.

Podle ministra financí by měl být balíček schválený do konce října, aby byl čas na případné veto Senátu nebo prezidenta. „Jsem přesvědčený, že každý poslanecký klub to diskutuje se svými kolegy v Senátu, takže věřím, že senátoři jsou informováni,“ řekl Michálek a dodal, že nechce předjímat, zda by k vetu mohlo dojít.

Opozici se podařilo prosadit jeden pozměňovací návrh. Michálek se domnívá, že místo dlouhého řečnění ve sněmovně by měla spíše ukazovat konkrétní návrhy a koalici o nich přesvědčit. „Ale tady není snad ani jeden jediný návrh, aby naplnil základní účel balíčku čili snižovat dluhy,“ podotkl.