Pavel odlétá na Valné shromáždění OSN. Očekává tam i „konfrontační okamžiky“ na téma konflikt na Ukrajině

Očekává se, že hlavním tématem bude v OSN konflikt na Ukrajině, a to i vzhledem k avizované účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Předpokládám, že bude mnoho příležitostí o konfliktu na Ukrajině hovořit,“ řekl prezident Petr Pavel.

„Bude-li potvrzena možnost pro Českou republiku vystoupit v Radě bezpečnosti, což zatím ještě není, tak určitě se budu držet toho, co říkám dlouhodobě, to znamená, že odsuzujeme ruskou agresi, že není možné dopustit její úspěch, naopak, že se musíme všemi silami snažit o to, aby Ukrajina v tomto konfliktu uspěla, protože pokud by prohrála, tak prohrálo mezinárodní právo a systém, na kterém je nakonec založena i naše bezpečnost,“ dodal.