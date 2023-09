Ministři vyjednávají o rozpočtu pro své resorty, některým se nelíbí navrhované škrty

Vládními prioritami jsou obrana státu a investice do školství. Zatímco ministryně obrany ví už přes čtvrt roku, že její rozpočet poroste nejvíc, ministr školství usiloval celé léto o to, aby jeho rozpočet neklesl o téměř třicet miliard. „Jsme toho názoru, že se vůči prioritám musíme chovat rovnocenným způsobem, což není stav návrhu, který připravilo ministerstvo financí,“ dodal Mikuláš Bek (STAN).

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) ještě není přesná výše dána, řeč je nicméně o miliardách. „Pokud bychom se bavili o tom, co bychom si představovali, tak by to mohly být i desítky miliard,“ poznamenal.

Šéf státní kasy Stanjura věří, že vláda se na podobě rozpočtu do konce září shodne. „Šetříme ve třetím rozpočtu a vždycky to bylo složité, ale poprvé je to složité, podruhé je to více složité a potřetí je to nejsložitější,“ konstatoval.

Bek tvrdí, že rozpočet jeho ministerstva nakonec neklesne. Zároveň požaduje oproti letošku dalších deset miliard. „Došlo ke zvýšení počtu dětí, financujeme více tříd v dalším školním roce a také došlo k tomu závazku ke 130 procentům platů učitelů,“ popsal ministr školství.

Kritický je k návrhu rozpočtu svého resortu i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Tomu na konci srpna Stanjura navrhl snížit výdaje o víc než deset miliard, tedy téměř o polovinu. „Kdyby to bylo tak, jak je tam nakresleno, tak v podstatě můžu zastavit veškeré programy na regionální rozvoj,“ podotkl Bartoš.