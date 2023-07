Česko bude jednoznačně podporovat pozvání Ukrajiny do NATO, řekl Vystrčil

Česko podporuje a bude podporovat jednoznačné vyjádření summitu Severoatlantické aliance, které bude pozváním Ukrajiny do NATO, uvedl v pořadu Interview ČT24 předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v souvislosti s nadcházejícím summitem Aliance ve Vilniusu. Vystrčil zmínil, že vstup do NATO nebude okamžitě, protože to není možné, dokud zuří válka. „Ukrajina by ale měla mít jistotu, že se s ní počítá,“ podotkl.