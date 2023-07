Zelenskyj bude jednat s premiérem Fialou, setká se i s předsedy obou parlamentních komor

Zelenskyj ve čtvrtek po jednání s Pavlem poděkoval za českou pomoc Ukrajině. To, co dělá Česko pro svobodu ukrajinského lidu, je znát, řekl. Varoval před následky ruské propagandy, která má podle něj vliv i v Česku. Za ideální by považoval, aby Ukrajina dostala pozvánku do Severoatlantické aliance.

Prezident Pavel ocenil odvahu ukrajinského národa i Zelenského, který v době ruské agrese a přímých hrozeb shání podporu pro svoji zemi mezi partnery a spojenci. „Dnes se dá říct, že se síly pokud ne vyrovnaly, tak vyrovnávají, protože Ukrajina nejenže zahájila protiofenzivu, ale ukazuje, že Rusko zdaleka není tak silné, jak se snažilo nás všechny přesvědčit,“ poznamenal Pavel.

Po setkání se Zelenským řekl, že Česko přispělo za dobu trvání plnohodnotné ruské invaze celkovou hodnotou 45 miliard korun na boj proti ruské agresi.

Ukrajinský prezident přiletěl do Prahy ve čtvrtek krátce před 20:00 z návštěvy v Bulharsku. Před příletem do Česka Zelenskyj na Twitteru konkretizoval, že tématem jednání bude obrana, blížící se summit NATO ve Vilniusu, evropská a euroatlantická integrace Ukrajiny, situace u Záporožské jaderné elektrárny nebo rekonstrukce napadené země.