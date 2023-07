Ukrajinský prezident Zelenskyj zamíří do Prahy, píše AP

Na první zahraniční návštěvu od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022 se Zelenskyj vydal loni 21. prosince do USA. Do té doby promlouval ke světové veřejnosti pouze ve videoprojevech při různých příležitostech. V polovině loňského června pronesla ukrajinská hlava státu on-line projev k českým poslancům a senátorům, který odvysílala i Česká televize .

Na první zahraniční návštěvu od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022 se Zelenskyj vydal loni 21. prosince do USA. V americkém Kongresu tehdy prohlásil, že americká finanční pomoc Ukrajině není charita, ale investice do globální bezpečnosti a demokracie.

Naopak vůbec první výpravy vysoce postavených zahraničních činitelů, kteří se vydali na Ukrajinu po začátku ruské invaze 24. února, se účastnil český předseda vlády Petr Fiala (ODS) společně s premiéry Polska Mateuszem Morawieckim a Slovinska Janezem Janšou. Ti v polovině března 2022 navštívili obléhaný Kyjev, kde jednali se Zelenským a předsedou tamní vlády Denysem Šmyhalem. Ukrajinský prezident označil návštěvu za silný projev podpory pro zemi bojující s ruským agresorem.

S Volodymyrem Zelenským se v pátek 28. dubna setkal také český prezident Petr Pavel a slovenská hlava státu Zuzana Čaputová. Do válkou sužované země přijeli krátce poté, co se řada míst na Ukrajině včetně metropole stala přes noc terčem nové série ruských raketových útoků. Nejdřív Pavel a Čaputová zamířili do Irpině, pak se přesunuli do Borodjanky. Český prezident pokračoval i do nedaleké Buči, jednal také s šéfem ukrajinského parlamentu Ruslanem Stefančukem. Odpoledne musely obě hlavy státu kvůli leteckému poplachu v Kyjevě do hotelového krytu.

Následující den Pavel přijel na jihovýchod země do města Dnipro, které se o den dříve stalo terčem ruského útoku. Setkal se tam s šéfem správy Dněpropetrovské oblasti Serhijem Lysakem, se kterým jednal zejména o pomoci regionu. V neděli se pak státníci vrátili domů.