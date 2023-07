Zelenskyj v Bulharsku jedná o zbraních i summitu NATO

Podle serveru Ukrajinska pravda Zelenskyj do Sofie přiletěl bulharským vládním speciálem z moldavské metropole Kišiněva. Moldavsko sousedí s jihozápadní částí Ukrajiny. Do bulharské metropole přiletěl krátce po poledni místního času (tedy po 11: 00 SELČ).

Vláda Nikolaje Denkova, který je podle Politica silně proukrajinský, nastoupila do funkce začátkem června poté, co dohodu na jejím vytvoření po složitých jednáních oznámila dvě prozápadní uskupení - koalice kolem strany GERB expremiéra Bojka Borisova a reformistický blok kolem strany Pokračujeme ve změně bývalého premiéra Kirila Petkova.

Na první zahraniční návštěvu od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022 se Zelenskyj vydal loni 21. prosince do USA. V americkém Kongresu tehdy prohlásil, že americká finanční pomoc Ukrajině není charita, ale investice do globální bezpečnosti a demokracie.

Kremelská reakce

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci na Zelenského cestu do Bulharska prohlásil, že Kyjev dělá vše pro to, aby do války „zatáhl“ co nejvíce zemí. Plnohodnotný konflikt rozpoutalo loni v únoru Ruskou svou invazí do sousední země.

„Mnoho zemí se už do tohoto konfliktu zapojilo, ať už přímo či nepřímo,“ řekl mluvčí podle agentury TASS. Zelenského jednání podle něj nebude mít zásadní vliv na „speciální vojenskou operaci“, jak Moskva nazývá svou vojenskou agresi vůči Ukrajině.