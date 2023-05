Vláda má už teď větší přínos, než měly předchozí dvě, hájil Fiala balíček na konferenci ODS

ODS je podle Skopečka v pětikoalici vedle TOP 09 asi jedinou stranou bez socialistických tendencí a chuti zvyšovat daně. „Přesto je to pro mě kompromis, který jsem si pracovně označil jako kompromis krvavý, za který poneseme jisté politické náklady,“ uvedl. Zvýšení daňové progrese jde proti základním principům strany netrestat aktivní, úspěšné a vzdělanější, doplnil.

Bez kompromisů by byl podle Stanjury větší důraz na úspory

Podle šéfa financí Stanjury by v případě, že by strana měla většinu v obou komorách, vypadal balíček jinak.

„Kdybychom vládli sami, tak objem snižování deficitu a tempo bude zhruba podobné,“ poznamenal Stanjura. Větší důraz by podle něj byl kladen na snižování výdajů a nových příjmů by bylo méně. „To bychom ale museli vládnout sami a mít většinu v obou komorách,“ dodal. Pokud by ODS byla v opozici, tak by se se schodkem veřejných financí podle něj nedělo nic a deficity by byly ještě vyšší.

Vystrčil: Je potřeba lépe vysvětlovat a komunikovat

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval na konferenci občanských demokratů ke zlepšení komunikace. Lépe vysvětlovat kroky strany by měli představitelé jejího vedení i řadoví členové. Jako příklad zmínil právě představený vládní konsolidační balíček, který potřebuje podporu členů strany.

„Jsem přesvědčen, že přestože nás to vlastně zdržuje od práce, tak je potřeba, abychom lépe vysvětlovali, co děláme a proč to děláme. Tady máme rezervy,“ uvedl. Je podle něj nutné vysvětlovat, proč je potřeba změnit parametry důchodového systému nebo seškrtat dotace, které třeba dopadnou na konkrétní obec, kde je starosta z ODS.

„Se členstvím v ODS je spojena nejen možnost někoho kritizovat, ale také odpovědnost a případně i loajalita obhajovat, vysvětlovat, stát za těmi, které jsem si zvolil. Potom dokážeme vysvětlit i nepopulární věci,“ doplnil Vystrčil.